Гроб с телом последнего президента СССР Михаила Горбачева доставили к Дому союзов. Церемония прощания состоится сегодня в Колонном зале здания.

Ранее эстрадный певец Михаил Шуфутинский высказался телеканалу «Звезда» по поводу смерти Михаила Горбачева . Артист считает, что смерть последнего президента СССР является печальной датой для всей страны.

Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики.