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1 час назад

В посольстве РФ назвали проявлением ревности публикацию Госдепа о Симоньян

Москва24иещё 1

Публикация Госдепа о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности относительно доверия зарубежной общественности российской прессе, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Посольство РФ прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. <...> Призываем авторов подобных докладов набраться мужества <...> перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами", – говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале посольства.

31 августа на сайте американского госдепартамента появилась публикация, в которой главный редактор телеканала RT была названа "одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России".

Симоньян посмеялась над выводом The New York Times о саммите Россия-Африка

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение организовать проверку по факту угроз, которые поступили в адрес Маргариты Симоньян со стороны украинского нацбатальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). Уточнялось, что данные об угрозах появились в СМИ, они также поступали в адрес членов семьи журналистки.

Политика,Маргарита Симоньян,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Госдеп США,
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