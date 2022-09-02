МИД: Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию

«С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции, а также обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям», — цитирует РИА Новости Книщака.