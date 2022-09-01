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28 минут назад

Алиханов обратился к Путину с просьбой

Елена Прошина

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Глава региона просит перевести на рейсы до Калининграда имеющиеся свободные паромы. Об этом сообщает ТАСС.

Алиханов обратился к Путину с просьбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Алиханова, из-за введённых ограничений на сухопутный транзит грузов через Литву, на действующие в Калининграде суда образовались очереди. Губернатор также отметил, что в других регионах существуют свободные мощности, которые можно перевести на рейсы между Усть-Лугой и Балтийском.

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В данный момент между Балтийском в Калининградской области и Усть-Лугой в Ленинградской область ходят всего восемь судов.

Ранее Владимир Путин прибыл в Калининград, чтобы провести открытый урок для школьников.

Политика,Антон Алиханов,Владимир Путин,
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