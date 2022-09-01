Путин спел в Калининграде с школьниками гимн РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин после завершения открытого урока «Разговор о важном» спел гимн РФ вместе с участниками мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

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В публикации отмечается, что школьники обступили Путина и вместе с ним хором исполнили несколько куплетов гимна Российской Федерации. После этого президент воскликнул «Здорово!» и зааплодировал собравшимся ребятам.

Путин также пообщался со школьниками. Одна из них рассказала президенту, что занимается игрой на контрабасе и руками показала размер музыкального инструмента. В ответ на это Путин поинтересовался у девочки, как она его носит. Другой участник урока пригласил президента посмотреть, как в московской школе №1409 изучают IT-технологии.

Ранее Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» со школьниками в Калининграде рассказал о своей первой школьной учительнице Тамаре Чижовой.