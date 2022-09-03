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1 час назад

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Lenta.ruиещё 37

В центре Москвы началась церемония прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает РИА Новости.

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов, предполагается, что она займет два часа. Доступ на нее сделали свободным. Похоронят бывшего лидера Советского Союза в этот же день на Новодевичьем кладбище. Как ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, прощание с политиком пройдет «с элементами государственных похорон». В частности, будет выставлен почетный караул.

1 сентября глава государства Владимир Путин попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград. Кроме того, память советского лидера почтут в Германии перед началом дебатов в бундестаге 7 сентября.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

Политика,Михаил Горбачев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Бундестаг,
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