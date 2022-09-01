Песков раскрыл подробности прощания с Горбачевым

Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева пройдут с элементами государственных. В частности, будет выставлен почетный караул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Там будут элементы государственных похорон», - сказал Песков.

Он также добавил, что на похоронах Горбачева будет выставлен почетный караул, а также состоится прощание. Кроме того, государство также будет оказывать помощь в организации похорон.

Также Песков сообщил, что общая церемония прощания с политиком состоится 3 сентября. Однако рабочий график президента Владимира Путина не позволит ему проститься с Горбачевым это в тот день, поэтому глава государства уже попрощался с ним. По словам Пескова, Путин возложил цветы к гробу перед поездкой в Калининград.