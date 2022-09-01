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1 час назад

Песков раскрыл подробности прощания с Горбачевым

Елена Прошина

Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева пройдут с элементами государственных. В частности, будет выставлен почетный караул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков раскрыл подробности прощания с Горбачевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там будут элементы государственных похорон», - сказал Песков.

Он также добавил, что на похоронах Горбачева будет выставлен почетный караул, а также состоится прощание. Кроме того, государство также будет оказывать помощь в организации похорон.

Также Песков сообщил, что общая церемония прощания с политиком состоится 3 сентября. Однако рабочий график президента Владимира Путина не позволит ему проститься с Горбачевым это в тот день, поэтому глава государства уже попрощался с ним. По словам Пескова, Путин возложил цветы к гробу перед поездкой в Калининград.

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Напомним, Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в субботу, 3 сентября. Церемонию прощания могут посетить члены посольства США. Этот вопрос они рассмотрят, когда получат о церемонии всю информацию. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.

Политика,Михаил Горбачев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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