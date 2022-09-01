Страдать ради Украины: Лавров оценил "фантастические признания" Бербок

«Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов», — сказал Лавров во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.