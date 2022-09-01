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55 минут назад

Лавров назвал "фантастическим признанием" слова Бербок о страданиях немцев ради Украины

Газета.Ruиещё 7

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал заявление своей немецкой коллеги Анналены Бербок о том, что народ Германии «страдает» и ему придется страдать и дальше, поскольку Берлин продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Страдать ради Украины: Лавров оценил "фантастические признания" Бербок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов», — сказал Лавров во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

По мнению российского дипломата, политическая элита Запада руководствуется «логикой вчерашнего дня», они не хотят признавать, что страны, которые хотят осваивать свои интересы и сохранять свои традиции, экономически развиваются, набираются финансовой мощи, политического влияния.

»[Они] не хотят, чтобы их стригли под одну гребенку либеральных ценностей», — добавил Лавров.

Ранее Бербок заявила, что Германия будет с Украиной «столько, сколько нужно».

Политика,Сергей Лавров,МГИМО,
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