Страдать ради Украины: Лавров оценил "фантастические признания" Бербок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал заявление своей немецкой коллеги Анналены Бербок о том, что народ Германии «страдает» и ему придется страдать и дальше, поскольку Берлин продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщает ТАСС.
«Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов», — сказал Лавров во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
По мнению российского дипломата, политическая элита Запада руководствуется «логикой вчерашнего дня», они не хотят признавать, что страны, которые хотят осваивать свои интересы и сохранять свои традиции, экономически развиваются, набираются финансовой мощи, политического влияния.
»[Они] не хотят, чтобы их стригли под одну гребенку либеральных ценностей», — добавил Лавров.
Ранее Бербок заявила, что Германия будет с Украиной «столько, сколько нужно».