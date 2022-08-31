Медведев оценил роль Горбачева в истории

Ушедший из жизни Михаил Горбачев был ярким политиком и государственным деятелем, который «оказал серьезное влияние на ход истории человечества». Об этом в своей телеграмме родным и близким бывшего генсека СССР написал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«Михаил Сергеевич принимал очень разные, подчас весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны. Внес свой вклад в развитие политической системы Союза ССР, заложил основы для глобальных перемен во всем мире», - отметил он.

Медведев подчеркнул, что Горбачев принимал активное участие и в жизни России, опираясь на свой опыт и знания. Он осуществлял «значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты» и заслужил глубокое уважение коллег.

Замглавы Совбеза выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева, всем тем, «кто его знал и любил».

Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь и первый президент СССР - скончался 30 августа после тяжелой болезни. Президент РФ Владимир Путин сегодня выразил соболезнования в связи с кончиной политика. Он отметил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории.