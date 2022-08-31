Посол ЕС в России увидел выгоду Путина в запрете на выдачу виз россиянам

«Есть мнение в европейских странах, что пока украинцы страдают от [боевых действий], россиянам не следует появляться на Куршевеле, чтобы покататься на лыжах, или в Ницце, чтобы искупаться или покататься на яхте. Мое личное мнение — если бы Евросоюз принял такую меру, полный запрет виз, мы бы только укрепили этим презпрезидента России [Владимира Путина]», — пояснил дипломат.