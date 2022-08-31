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1 час назад

Посол ЕС в России увидел выгоду Путина в запрете на выдачу виз россиянам

Lenta.ruиещё 1

Странам Евросоюза не стоит вводить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, поскольку это будет выгодно российским властям. Такую связь увидел посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, о чем рассказал в интервью RTVI.

Посол ЕС в России увидел выгоду Путина в запрете на выдачу виз россиянам
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов© РИА Новости / Антон Денисов

«Есть мнение в европейских странах, что пока украинцы страдают от [боевых действий], россиянам не следует появляться на Куршевеле, чтобы покататься на лыжах, или в Ницце, чтобы искупаться или покататься на яхте. Мое личное мнение — если бы Евросоюз принял такую меру, полный запрет виз, мы бы только укрепили этим презпрезидента России [Владимира Путина]», — пояснил дипломат.

Эдерер добавил, что по этой причине глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отказался от полного запрета на визы для граждан России. Сам посол ЕС считает, что власти России хотят «отрезать своих граждан от информации из Евросоюза» и влияния европейских ценностей.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что объединение приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Отмена упрощенного режима будет означать изменение процедуры подачи документов на визы. Подающим заявления на визу стран-членов ЕС россиянам придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.

Политика,Жозеп Боррель,Маркус Эдерер,Петер Сийярто,Владимир Путин,ЕС,
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