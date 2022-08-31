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8 минут назад

Песков рассказал, как его дочь обманули мошенники

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в ходе марафона «Знание. Сила», как его дочь поверила мошенникам и лишилась денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА Новости.

Дочь пресс-секретаря Путина обманули мошенники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный представитель Кремля констатировал, что у многих мошенников есть настоящий дар убеждения, однако этот талант они, к сожалению, используют для совершения преступлений.

«У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил. Она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги», - заявил Дмитрий Песков.

Он отметил, что не стоит недооценивать силу убеждения, которая иногда парадоксальным образом «побеждает знание», и необходимо стремиться к тому, чтобы обезопасить себя.

Подводя итог, пресс-секретарь главы государства отметил хорошую работу служб безопасности банков, с помощью которых деньги удалось вернуть. При этом он заявил, что не в курсе, задержаны ли эти «нехорошие, талантливые люди», которые обманули его дочь.

Ранее ВТБ сообщил, что телефонные мошенники стали более активно прибегать к схеме кражи с банковских карт, которая предполагает скачивание потенциальной жертвой дополнительного приложения для «диагностики» мобильного банкинга. А в Банке России предупредили, что во время телефонного разговора преступники начали представляться сотрудниками ЦБ РФ, а также использовать данные руководителя департамента информационной безопасности регулятора.

Политика,Дмитрий Песков,Банк России,Банк ВТБ,
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