Дочь пресс-секретаря Путина обманули мошенники

«У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил. Она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги», - заявил Дмитрий Песков.