Дочь пресс-секретаря Путина обманули мошенники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в ходе марафона «Знание. Сила», как его дочь поверила мошенникам и лишилась денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля констатировал, что у многих мошенников есть настоящий дар убеждения, однако этот талант они, к сожалению, используют для совершения преступлений.
«У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил. Она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги», - заявил Дмитрий Песков.
Он отметил, что не стоит недооценивать силу убеждения, которая иногда парадоксальным образом «побеждает знание», и необходимо стремиться к тому, чтобы обезопасить себя.
Подводя итог, пресс-секретарь главы государства отметил хорошую работу служб безопасности банков, с помощью которых деньги удалось вернуть. При этом он заявил, что не в курсе, задержаны ли эти «нехорошие, талантливые люди», которые обманули его дочь.
Ранее ВТБ сообщил, что телефонные мошенники стали более активно прибегать к схеме кражи с банковских карт, которая предполагает скачивание потенциальной жертвой дополнительного приложения для «диагностики» мобильного банкинга. А в Банке России предупредили, что во время телефонного разговора преступники начали представляться сотрудниками ЦБ РФ, а также использовать данные руководителя департамента информационной безопасности регулятора.