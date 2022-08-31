«Он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения, слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи», - констатировал Песков.