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21 минуту назад

Песков объяснил суть мюнхенской речи Путина

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин в своей программной мюнхенской речи взывал к мудрости политиков, но они были слишком «кровожадные и недружественные», чтобы его услышать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности российский лидер Владимир Путин произнес речь, в ходе которой жестко раскритиковал внешнюю политику США и идею однополярного мироустройства. Он также выступил против приближения НАТО к границам России.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание» напомнил о знаковой речи Путина, подчеркнув, что она была совсем «не про конфронтацию».

«Он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения, слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи», - констатировал Песков.

По словам пресс-секретаря президент России, мюнхинскую речь стоит периодически перечитывать полностью, «когда возникают вопросы, что происходит».

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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