Президент России Владимир Путин в своей программной мюнхенской речи взывал к мудрости политиков, но они были слишком «кровожадные и недружественные», чтобы его услышать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности российский лидер Владимир Путин произнес речь, в ходе которой жестко раскритиковал внешнюю политику США и идею однополярного мироустройства. Он также выступил против приближения НАТО к границам России.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание» напомнил о знаковой речи Путина, подчеркнув, что она была совсем «не про конфронтацию».
«Он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения, слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи», - констатировал Песков.
По словам пресс-секретаря президент России, мюнхинскую речь стоит периодически перечитывать полностью, «когда возникают вопросы, что происходит».