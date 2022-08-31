Песков напомнил о предупреждении Путина Западу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в своей Мюнхенской речи Владимир Путин взывал к политической мудрости своих оппонентов.
"Это не про конфронтацию, он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов", - сказал представитель Кремля, выступая на марафоне "Знание".
Он отметил, что убедить оппонентов, к сожалению, тогда не получилось.
"Но не потому что у нас нет таланта убеждения. У Путина прекрасный талант убеждения. Слишком уж кровожадные и недружественные слушатели были у этой речи", - сказал Песков.
Участникам марафона он посоветовал время от времени читать Мюнхенскую речь Путина, потому что это пример огромной силы ораторского убеждения.
"Для меня круче этого ничего нет", - оценил Песков.