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17 минут назад

Клинцевич назвал возможный ответ на действия стран Прибалтики

News.ru

Россия могла бы применить военные меры в ответ на действия стран Прибалтики, однако сегодня это неприемлемо, заявил полковник в отставке и бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич. В беседе с «ПолитРоссией» он отметил, что в нынешней ситуации меры должны быть только экономические и, вероятнее всего, они коснутся поставок энергоресурсов.

Меры могут быть только экономические. Конечно, могли бы быть и военные — я бы хотел, чтобы там навели порядок. Но сегодня это неприемлемо, от нас враг только и ждет вот этих всех моментов, — выразил свое мнение экс-сенатор.

Политик также предложил балтийским властям вспомнить слова министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. В прошлом веке он пригрозил Турции ракетными ударами, если советским военным кораблям перекроют проход через Босфор в Средиземноморье, после чего вопрос об этом был закрыт. По словам Клинцевича, аналогичная угроза могла бы подействовать и на Прибалтику.

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В МИД РФ ранее сообщили, что Россия асимметрично ответит странам Прибалтики на снос памятников советским воинам-освободителям. В заявлении ведомства указано, что Москва в ответных мерах не будет прибегать к таким же «варварским методам», а сосредоточится на экономической и политической плоскостях.

Политика,Видео,Андрей Громыко,Франц Клинцевич,МИД России,Совет Федерации,
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