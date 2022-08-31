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25 минут назад

В Кремле рассказали о реакции Путина на смерть Горбачёва

Секрет Фирмы

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он добавил, что глава государства направит телеграмму родным и близким бывшего политика. Горбачёв умер вечером 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва», — сказал Песков.

Байден отреагировал на смерть Горбачева

Горбачёв умер в Центральной клинической больнице в Москве. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Горбачёвой.

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