Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он добавил, что глава государства направит телеграмму родным и близким бывшего политика. Горбачёв умер вечером 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.