Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва.
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он добавил, что глава государства направит телеграмму родным и близким бывшего политика. Горбачёв умер вечером 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва», — сказал Песков.
Горбачёв умер в Центральной клинической больнице в Москве. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Горбачёвой.