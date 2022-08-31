Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает ТАСС.
Песков заявил, что Путин направит утром телеграмму соболезнований родным и близким Горбачева. Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92 году жизни. По информации источника, Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Михаил Горбачев был единственным президентом СССР с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.