Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Песков заявил, что Путин направит утром телеграмму соболезнований родным и близким Горбачева. Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92 году жизни. По информации источника, Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.