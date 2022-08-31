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1 час назад

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Газета.Ruиещё 13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает ТАСС.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Фото: ReutersReuters

Песков заявил, что Путин направит утром телеграмму соболезнований родным и близким Горбачева. Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92 году жизни. По информации источника, Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Михаил Горбачев был единственным президентом СССР с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.

Политика,Михаил Горбачев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,КПСС,
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