«Международная обстановка, к сожалению, сильно осложнилась, что предвещает чрезвычайно трудную зиму. Россия сейчас атакует всю Европу, используя в качестве оружия природный газ. Цены на него выросли на 1000% — они в 10 раз выше, чем были до начала кризиса. Россия взвинчивает стоимость электроэнергии, подпитывая беспрецедентное инфляционное давление. Таким образом, это беспрецедентная угроза для всего Запада», — заявил Мицотакис.