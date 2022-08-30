В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
41 минуту назад

Премьер Греции Мицотакис обвинил Россию в "газовой атаке на всю Европу"

Газета.Ru

Европейские страны ожидает чрезвычайно трудная зима из-за роста цен на природный газ, в котором виновата Россия. Слова премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса приводит Афинское Македонское агентство новостей.

«Международная обстановка, к сожалению, сильно осложнилась, что предвещает чрезвычайно трудную зиму. Россия сейчас атакует всю Европу, используя в качестве оружия природный газ. Цены на него выросли на 1000% — они в 10 раз выше, чем были до начала кризиса. Россия взвинчивает стоимость электроэнергии, подпитывая беспрецедентное инфляционное давление. Таким образом, это беспрецедентная угроза для всего Запада», — заявил Мицотакис.

По его словам, в настоящее время Москва пытается путем экономического давления создать социальные волнения, а также политическую нестабильность внутри стран, которые противодействуют ее планам. По этой причине действия России следует считать «угрозой стратегического характера для ЕС».

Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

30 августа министр экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Франции Брюно Ле Мэр допустил вариант с нормированием потребления электроэнергии в стране в случае суровой зимы. Однако, по его словам, подобная мера рассматривается в качестве крайней. Более оптимальным вариантом станет поиск альтернативных поставщиков топлива, включая Алжир.

Политика,Видео,ЕС,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители