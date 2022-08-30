Золотов доложил Путину о роли Росгвардии в ходе спецоперации

По словам Золотова, войска Росгвардии выполняют задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, налаживанию мирной жизни в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, служба непосредственно участвует в боевых действиях, занимается разведкой, охраняет важные объекты, оказывает медицинскую помощь населению, отметил он.