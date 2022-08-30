Золотов доложил Путину о роли Росгвардии в ходе спецоперации

Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил Президенту РФ Владимиру Путину о работе войск службы в ходе специальной военной операции на Донбассе, отвечая на соответствующий вопрос главы государства, сообщает сайт Кремля.
По словам Золотова, войска Росгвардии выполняют задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, налаживанию мирной жизни в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, служба непосредственно участвует в боевых действиях, занимается разведкой, охраняет важные объекты, оказывает медицинскую помощь населению, отметил он.
Золотов рассказал президенту, что войска ведомства «чувствуют поддержку населения на освобожденных территориях».
«Они понимают, что мы защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей. Вот тот круг задач, который мы выполняем», — сказал Золотов.
Минобороны России 30 августа заявило об уничтожении более 1200 украинских военных при попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях днем ранее. В ведомстве заявили, что приказ о наступлении отдавал лично президент Украины Владимир Зеленский.