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4 минуты назад

Золотов доложил Путину о работе Росгвардии в ходе спецоперации

Парламентская газета

Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил Президенту РФ Владимиру Путину о работе войск службы в ходе специальной военной операции на Донбассе, отвечая на соответствующий вопрос главы государства, сообщает сайт Кремля.

Золотов доложил Путину о роли Росгвардии в ходе спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Золотова, войска Росгвардии выполняют задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, налаживанию мирной жизни в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, служба непосредственно участвует в боевых действиях, занимается разведкой, охраняет важные объекты, оказывает медицинскую помощь населению, отметил он.

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ при наступлении

Золотов рассказал президенту, что войска ведомства «чувствуют поддержку населения на освобожденных территориях».

«Они понимают, что мы защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей. Вот тот круг задач, который мы выполняем», — сказал Золотов.

Минобороны России 30 августа заявило об уничтожении более 1200 украинских военных при попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях днем ранее. В ведомстве заявили, что приказ о наступлении отдавал лично президент Украины Владимир Зеленский.

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