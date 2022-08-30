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17 минут назад

В МИД РФ назвали условие, при котором спецоперации бы не было

Ura.Ru

Спецоперация на Украине не началась бы, если бы страны Запада отнеслись к предложениям России по гарантиям безопасности более конструктивно. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

В МИД РФ назвали условие, при котором спецоперации бы не было
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специальная военная операция России на Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности», — сообщил член МИД РФ Алексей Дробинин в интервью журналу «Международная жизнь».

Золотов доложил Путину о роли Росгвардии в ходе спецоперации

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства назвал главными ее целями освобождение и защиту Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Политика,Алексей Дробинин,Владимир Путин,МИД России,Росгвардия,
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