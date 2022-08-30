В Кремле пригрозили ответить на запрет выдачи шенгенских виз россиянам

В случае введения запрета на выдачу россиянам шенгенских виз РФ даст ответ, который будет максимально соответствовать ее интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, идея Евросоюза запретить шенгенские визы для россиян - это очень серьезное решение. В случае принятия, оно будет направлено непосредственно против россиян.

«Мы знаем, что существуют разные точки зрения среди европейцев на этот счет. Но будем очень внимательно наблюдать. Это очень серьезные решения, которые могут быть направлены непосредственно против наших, и, конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что ответ будет таким, чтобы наилучшим образом соответствовал интересам России и защищал интересы граждан.