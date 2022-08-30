Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин во вторник по телефону обсудил с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко темы актуальной повестки дня, в том числе Украину. Президент России поздравил главу Белоруссии с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения", - говорится в сообщении.
Ранее российский лидер также направил поздравительную телеграмму. Лукашенко 30 августа исполнилось 68 лет.
"Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине", - добавили в Кремле.