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1 час назад

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине

ТАССиещё 15

Президент России Владимир Путин во вторник по телефону обсудил с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко темы актуальной повестки дня, в том числе Украину. Президент России поздравил главу Белоруссии с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине
Фото: ТАССТАСС

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения", - говорится в сообщении.

Ранее российский лидер также направил поздравительную телеграмму. Лукашенко 30 августа исполнилось 68 лет.

"Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине", - добавили в Кремле.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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