Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «фейком украинской пропаганды» сообщения о наступлении Киева на южном направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее сообщения о наступлении украинской армии в Херсонской области появились в украинских СМИ.

«Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе», - так эти новости прокомментировал Аксенов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его словам, это «такой же информационный вброс», как и сообщения об атаках на Крымский мост.

По мнению Аксенова, Украина распространяет их, чтоб показать свою активность «западным хозяевам».