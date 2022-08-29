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1 час назад

Аксенов назвал фейком сообщения о наступлении Украины на юге

Мария Иванова

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «фейком украинской пропаганды» сообщения о наступлении Киева на южном направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее сообщения о наступлении украинской армии в Херсонской области появились в украинских СМИ.

«Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе», - так эти новости прокомментировал Аксенов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его словам, это «такой же информационный вброс», как и сообщения об атаках на Крымский мост.

ВСУ объявили о начале наступления на юге

По мнению Аксенова, Украина распространяет их, чтоб показать свою активность «западным хозяевам».

«Шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок», - подчеркнул он.

Политика,Видео,Сергей Аксенов,
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