Путин посетит Калининград

— Во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только, — заявил Песков.

Она также отметил, что в середине текущей рабочей недели российский лидер проведет совещание с членами правительства, тема которого будет анонсирована. В настоящее время ведется подготовка к мероприятию, передает РИА Новости.