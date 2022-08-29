Путин посетит Калининград

Президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только, — заявил Песков.
Она также отметил, что в середине текущей рабочей недели российский лидер проведет совещание с членами правительства, тема которого будет анонсирована. В настоящее время ведется подготовка к мероприятию, передает РИА Новости.