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1 час назад

В Совфеде ответили на просьбу из Молдавии о поставках российского газа

Lenta.ruиещё 1

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу лидера оппозиционной партии Молдавии «Шор» Илана Шора, который выступил с просьбой возобновить поставки российского газа в страну. Об этом политик высказался в своем официальном Telegram-канале.

В Совфеде ответили на просьбу из Молдавии о поставках российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Фактически субсидировать»

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Пушков ответил на просьбу Шора о поставках газа из России и осудил поддержку властей Молдавии в таком ключе. Он напомнил, что на данный момент Кишинев не может вовремя осуществлять выплаты по топливу, а также вернуть долг. Член Совфеда добавил, что это означает, что Москва «должна фактически субсидировать» политику президента Молдавии Майи Санду.

По мнению сенатора, в ответ на поставки топлива Москва встретит только усиление прозападного курса Кишинева. «Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» — задумался он.

«Согреть дома»

27 августа глава молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил о готовности поехать в Россию для участия в переговорах по взаимовыгодному контракту на газ для республики. Он попросил российское правительство России и «Газпром» «согреть дома» и помочь Молдавии найти истинную независимость.

Шор выразил уверенность в том, что Молдавия «может заключить взаимовыгодное соглашение с Газпромом».

Соглашения России и Молдавии

В октябре 2021-го года «Газпром» заключил с Кишиневом новый долгосрочный контракт, согласно которому закупочная цена пересматривается ежемесячно и рассчитывается с учетом актуальных рыночных котировок. Тарифы на топливо для граждан за последний год, по словам Майи Санду, выросли в шесть раз.

Сейчас Молдавия испытывает энергетический кризис из-за подорожания энергоносителей. Жители страны начали запасаться дровами перед зимой. Экс-глава страны Игорь Додон призвал улучшить отношения с Россией для вывода страны из кризиса.

Ситуация в Молдавии

28 июля правительство Молдавии продлило режим чрезвычайного положения до конца сентября из-за проведения специальной военной операции России на Украине. Впервые его ввели 24 февраля по той же причине.

1 августа в Молдавии заявили о подорожании российского газа до 1458,5 доллара США за тысячу кубометров. Цена в июле, согласно предварительной оценке, должна была достигнуть 980 долларов за тысячу кубометров.

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