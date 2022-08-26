Захарова: Россия никогда не забудет, что Косово - это Сербия

Россия никогда не забудет, что Косово - это территория Сербии, написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале, комментируя призыв заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара к сербам забыть о соответствующей территории как о сербской.

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На заявления Эскобара, что пора "забыть нарратив, что Косово - это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия - это Европа", представитель российского МИД ответила отрицательно. "Никогда", - написала Захарова, сопроводив публикацию флагами России и Сербии.

Вечером 31 июля ситуация в Косове и Метохии (КиМ) резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с 1 августа ввести миграционные карты для сербов, проживающих в крае, и потребовав перерегистрации их автомобилей. Сербы на севере Косова вышли на демонстрации, перекрыв основные магистрали.