Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о визите в Крым американского писателя Марка Твена и словах благодарности, которые он оставил России от лица американцев. Об этом Аксенов рассказал в своем Telegram-канале.

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Твен побывал в Крыму в августе 1867 года вместе с группой американцев, приплывших на полуостров на пароходе «Квакер-Сити».

В это же время в Ливадии отдыхал император Александр II, 26 августа он принял американских путешественников, а Марк Твен написал ему торжественное приветствие.

«Вот цитата: "Америка многим обязана России. Она является должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний… Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев"», - процитировал Аксенов писателя.

Глава Крыма отметил, что Марк Твен ошибся и «благодарность давно улетучилась». Аксенов добавил, что сегодня за такие слова писателя назвали бы «агентом Кремля».

«Ну а Крым, как и во времена Марка Твена, является российским. И это придется признать всем, в том числе США», - заключил он.

Ранее газета Politico сообщила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по Крыму.