В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
38 минут назад

В Крыму напомнили слова Марка Твена о долге США перед Россией

Мария Иванова

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о визите в Крым американского писателя Марка Твена и словах благодарности, которые он оставил России от лица американцев. Об этом Аксенов рассказал в своем Telegram-канале.

В Крыму напомнили слова Марка Твена о долге США перед Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Твен побывал в Крыму в августе 1867 года вместе с группой американцев, приплывших на полуостров на пароходе «Квакер-Сити».

В это же время в Ливадии отдыхал император Александр II, 26 августа он принял американских путешественников, а Марк Твен написал ему торжественное приветствие.

«Вот цитата: "Америка многим обязана России. Она является должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний… Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев"», - процитировал Аксенов писателя.

Глава Крыма отметил, что Марк Твен ошибся и «благодарность давно улетучилась». Аксенов добавил, что сегодня за такие слова писателя назвали бы «агентом Кремля».

Пентагон отредактировал текст об «ударе» Украины по Крыму

«Ну а Крым, как и во времена Марка Твена, является российским. И это придется признать всем, в том числе США», - заключил он.

Ранее газета Politico сообщила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по Крыму.

Неназванный высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что в Вашингтоне поддерживают удары по Крыму, если Киев считает их необходимыми. В США подчеркнули, что считают полуостров украинским.

Политика,Марк Твен,Сергей Аксенов,Администрация США,Пентагон,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители