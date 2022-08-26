Полянский высказался по поводу поведения Киева в отношении ЗАЭС

Российские власти выразили надежду, что у силовиков Украины хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, хотя среди них есть те, кто не подконтролен центральному командованию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного председателя России при ООН Дмитрия Полянского.

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По его словам, визит членов МАГАТЭ состоится в ближайшее время - в конце августа – начале сентября. В настоящее время ведется активная подготовка для посещения станции. Миссия будет носить технический характер, заявил дипломат. В состав делегации войдут технические специалисты, в том числе из «Росатома», а также со стороны Украины.

Эксперты будут оценивать безопасность на АЭС, а также меры, которые необходимо принять. Полянского пояснил, что это будет не группа по расследованию, а миссия по оценке состояния атомной электростанции. Заместитель постпреда выразил надежду, что делегация будет в безопасности, отметив, что это не зависит от российской стороны.

В настоящее время делегации МАГАТЭ и ООН составляют безопасный маршрут для поездки на Запорожскую АЭС. Как ожидается, визит состоится в ближайшие дни.