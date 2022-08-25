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51 минуту назад

Захарова пошутила над словами Ермака о членстве Украины в ЕС

Газета.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о членстве его страны в Евросоюзе. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Захарова пошутила над словами Ермака о членстве Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ермака, после окончания военной спецоперации Украина «должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе».

«Ребята перепутали ось с шестом», — написала Захарова.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал главной угрозой для Киева усталость мира от конфликта. По его мнению, с этой угрозой необходимо работать, общаться и спрашивать людей.

Захарова высмеяла вице-канцлера ФРГ

До этого сообщалось, что британские дипломаты уговаривают коллег из ЕС не отказываться от помощи Киеву.

Политика,Андрей Ермак,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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