Захарова пошутила над словами Ермака о членстве Украины в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о членстве его страны в Евросоюзе. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

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По словам Ермака, после окончания военной спецоперации Украина «должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе».

«Ребята перепутали ось с шестом», — написала Захарова.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал главной угрозой для Киева усталость мира от конфликта. По его мнению, с этой угрозой необходимо работать, общаться и спрашивать людей.