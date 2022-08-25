Госдума обратилась к украинцам из-за Запорожской АЭС

«Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима», — говорится в нем.

Совет Госдумы также потребовал прекратить поставки в страну вооружений, которыми Киев «убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы». Российская сторона, в свою очередь, готова сделать все необходимое для организации международной миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, отмечается в обращении парламентариев.