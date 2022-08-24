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11 минут назад

Турция заявила, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией

ТАССиещё 2

Крым должен будет вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано соглашение. Такое мнение выразил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.

Турция высказалась о судьбе Крыма в случае соглашения РФ и Украины
Фото: ТАССТАСС

"Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]", - приводит его слова турецкий телеканал TRT.

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11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Между тем во вторник президент Турции Тайип Эрдоган утверждал, что "международное право предписывает, что Крым должен быть возвращен Украине, чьей неотъемлемой частью он является".

Политика,Ибрагим Калын,ЕС,
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