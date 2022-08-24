Турция высказалась о судьбе Крыма в случае соглашения РФ и Украины

Крым должен будет вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано соглашение. Такое мнение выразил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN .

"Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]", - приводит его слова турецкий телеканал TRT .

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.