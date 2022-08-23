В РФ отреагировали на заявление посла Украины об убийстве русских

Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры, власти страны не стремились развивать ее у сотрудников. Об этом сообщил «Известиям» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, реагируя на заявление украинского посла в Казахстане Петра Врублевского о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.