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45 минут назад

В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских

Lenta.ruиещё 19

Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры, власти страны не стремились развивать ее у сотрудников. Об этом сообщил «Известиям» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, реагируя на заявление украинского посла в Казахстане Петра Врублевского о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.

В РФ отреагировали на заявление посла Украины об убийстве русских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению сенатора, глубоких людей никогда не было ни в руководстве Украины, ни на дипломатической службе.

«Посол Врублевский не является неожиданным или, скажем, из ряда вон выходящим. (...) Фактически все украинские послы такие, только одни сидят и молчат, а другие, как этот дурачок, говорят», — пояснил Цеков.

Он также высоко оценил реакцию Казахстана на ситуацию. МИД государства выразил Врублевскому протест.

«Это показывает, что в Казахстане к дипломатической службе относятся очень серьезно. Это надо только поддерживать», — подытожил Цеков.

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В Совете Ассамблеи народа Казахстана не поддержали украинского посла. Там назвали заявления Врублевского недопустимыми.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Врублевского заявила о планах представителей Киева «национальной чистки» в отношении русских.

Политика,Сергей Цеков,Мария Захарова,МИД России,Совет Федерации,
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