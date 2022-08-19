WSJ: Путин и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите ШОС

Сейчас, по предварительным данным, ведется подготовка встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре текущего года в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Фото: Greg Baker/Pool Photo via AP Greg Baker/Pool Photo via AP

Согласно данным источников, знакомых с планированием, продолжается подготовка к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию для встречи с президентом РФ, а также другими глава государств на региональном саммите в середине сентября.

Каких-либо официальных подтверждений, касательно встречи Путина и Цзиньпина, пока со стороны Москвы и Пекина нет.