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1 час назад

Макрон позвонил Путину

ТАССиещё 14

Это первый разговор лидеров Франции и России почти за три месяца

Макрон впервые за долгое время позвонил Путину
Фото: ReutersReuters

Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялся в пятницу по инициативе Елисейского дворца. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном", - говорится в сообщении.

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Это первый разговор лидеров с 28 мая, когда у них состоялась трехсторонняя телефонная беседа с участием также канцлера ФРГ Олафа Шольца. Предыдущий двусторонний разговор Путина и Макрона прошел 3 мая, президент РФ тогда, в частности, поздравил своего коллегу с победой на апрельских выборах.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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