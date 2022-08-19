Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

Это первый разговор лидеров Франции и России почти за три месяца

Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялся в пятницу по инициативе Елисейского дворца. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

Это первый разговор лидеров с 28 мая, когда у них состоялась трехсторонняя телефонная беседа с участием также канцлера ФРГ Олафа Шольца. Предыдущий двусторонний разговор Путина и Макрона прошел 3 мая, президент РФ тогда, в частности, поздравил своего коллегу с победой на апрельских выборах.