Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялся в пятницу по инициативе Елисейского дворца. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.
"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном", - говорится в сообщении.
Это первый разговор лидеров с 28 мая, когда у них состоялась трехсторонняя телефонная беседа с участием также канцлера ФРГ Олафа Шольца. Предыдущий двусторонний разговор Путина и Макрона прошел 3 мая, президент РФ тогда, в частности, поздравил своего коллегу с победой на апрельских выборах.