Путин и Токаев начали встречу в Сочи

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали в пятницу встречу в Сочи. Она проходит в резиденции российского лидера Бочаров Ручей.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.
Кроме того, добавили в Кремле, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.
По данным пресс-службы президента Казахстана, в ходе переговоров будут также обсуждаться актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.