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1 час назад

В МИД прокомментировали ситуацию с визой в США для Лаврова

Мария Иванова

В МИД России рассчитывают, что министр иностранных дел Сергей Лавров и члены делегации РФ получат визы США для посещения Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что все же нового скандала вокруг этого не будет и американцы здраво подойдут к этой ситуации», - заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он добавил, что секретариат ООН мог бы «сделать больше» для разрешения вопроса, но в России пока «не видят особой активности».

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В постоянном представительстве США при ООН ранее прокомментировали вопрос о выдаче американской визы Лаврову и заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам.

Президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой российской делегации на Генассамблее ООН, которая пройдет в США сентябре. При этом Штаты ранее ввели против министра санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну.

В американском постпредстве подчеркнули, что визовые вопросы являются конфиденциальными по законам США. В то же время там отметили, что как принимающая сторона Штаты «обязаны содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств - членов».

Позже в России заявили, что США затягивают с выдачами виз. 17 августа посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что посольство обратилось в Госдепартамент и Белый дом с требованием оформить необходимые документы Лаврову и делегации.

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