В МИД прокомментировали ситуацию с визой в США для Лаврова

«Мы рассчитываем, что все же нового скандала вокруг этого не будет и американцы здраво подойдут к этой ситуации», - заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он добавил, что секретариат ООН мог бы «сделать больше» для разрешения вопроса, но в России пока «не видят особой активности».

В постоянном представительстве США при ООН ранее прокомментировали вопрос о выдаче американской визы Лаврову и заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам.

Президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой российской делегации на Генассамблее ООН, которая пройдет в США сентябре. При этом Штаты ранее ввели против министра санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну.

В американском постпредстве подчеркнули, что визовые вопросы являются конфиденциальными по законам США. В то же время там отметили, что как принимающая сторона Штаты «обязаны содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств - членов».