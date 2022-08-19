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42 минуты назад

Путин сменил посла России в Намибии

ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Лобача новым послом РФ в Намибии, освободив от этой должности Валерия Уткина. Соответствующие указы главы государства опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации.

Путин сменил посла России в Намибии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Назначить Лобача Дмитрия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Намибия", - говорится в тексте одного из документов.

Другим указом главы государства от должности посла РФ в Намибии освобожден Валерий Уткин, занимавший этот пост с 2017 года.

Политика,Дмитрий Лобач,Владимир Путин,
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