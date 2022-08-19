Глава МЧС обратился к странам ОДКБ

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Такое заявление Куренков сделал на 13-м заседании координационного совета ОДКБ по чрезвычайным ситуациям.

Глава МЧС отметил, что со стороны роль чрезвычайных ведомств в ОДКБ может казаться второстепенной, но это не так.

Куренков подчеркнул, что любой кризис, в том числе военные операции или внутренние конфликты, грозят возникновением техногенных и гуманитарных катастроф.

По его мнению, с такими катастрофами государствам ОДКБ трудно справляться в одиночку.

Ранее в МЧС России провели экспертный российско-белорусский семинар. Стороны договорились усилить взаимодействие по ключевым вопросам безопасности.