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1 час назад

Глава МЧС обратился к странам ОДКБ

Мария Иванова

Глава МЧС РФ Александр Куренков призвал страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) принять совместные меры по защите от катастроф. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МЧС обратился к странам ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Куренков сделал на 13-м заседании координационного совета ОДКБ по чрезвычайным ситуациям.

Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов

Глава МЧС отметил, что со стороны роль чрезвычайных ведомств в ОДКБ может казаться второстепенной, но это не так.

Куренков подчеркнул, что любой кризис, в том числе военные операции или внутренние конфликты, грозят возникновением техногенных и гуманитарных катастроф.

По его мнению, с такими катастрофами государствам ОДКБ трудно справляться в одиночку.

Ранее в МЧС России провели экспертный российско-белорусский семинар. Стороны договорились усилить взаимодействие по ключевым вопросам безопасности.

В частности, они договорились о цифровизации процессов, в том числе об использовании космической информации для мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Политика,Александр Куренков,МЧС России,
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