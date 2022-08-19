Глава МЧС обратился к странам ОДКБ

Глава МЧС РФ Александр Куренков призвал страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) принять совместные меры по защите от катастроф. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Куренков сделал на 13-м заседании координационного совета ОДКБ по чрезвычайным ситуациям.
Глава МЧС отметил, что со стороны роль чрезвычайных ведомств в ОДКБ может казаться второстепенной, но это не так.
Куренков подчеркнул, что любой кризис, в том числе военные операции или внутренние конфликты, грозят возникновением техногенных и гуманитарных катастроф.
По его мнению, с такими катастрофами государствам ОДКБ трудно справляться в одиночку.
Ранее в МЧС России провели экспертный российско-белорусский семинар. Стороны договорились усилить взаимодействие по ключевым вопросам безопасности.
В частности, они договорились о цифровизации процессов, в том числе об использовании космической информации для мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.