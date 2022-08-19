«Не брезгуют откровенной ложью»: РФ ответила на слова США по поводу ЗАЭС

Украинские военные реализуют свои «преступные планы» на фоне «хвалебной риторики» США по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Такое заявление опубликовало посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, сообщает РИА новости.

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Как говорится в сообщении, Украина игнорирует предупреждения российской стороны о последствиях ударов по инфраструктуре Запорожской АЭС и продолжает обстреливать территорию. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов считает, что Киев намерен создать зону отчуждения, чтобы обвинить РФ в ядерном терроризме и найти повод для ввода международных сил.

Российские дипломаты заявили, что риторика США «поощряет безнаказанность» Киева, поэтому он продолжает наносить удары по Запорожской АЭС.

Дипломатическая миссия отрицает версию Государственного департамента США, согласно которой Россия наплевательски относится к работникам атомной станции и игнорирует вопросы ядерной безопасности.

«В Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну», — говорится в заявлении.