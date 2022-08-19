Названы препятствия для признания США России спонсором терроризма

Все заявления США о перспективе признания России страной-спонсором терроризма озвучивают популисты. Главным препятствием для этого шага со стороны Вашингтона остается риск полной заморозки отношений с Москвой. Последствия такого решения объяснил в беседе с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

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Что останавливает США?

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По данным источника издания Politico, в Госдепартаменте считают, что признание России спонсором терроризма сорвет сделку по вывозу украинского зерна. Малек Дудаков полагает, что это станет ответной реакцией Москвы.

«Мы будем действовать в парадигме, что любые соглашения с Западом не имеют никакой ценности, и в теории можем разорвать договоренности по зерну — такая логика у Госдепартамента. Она имеет под собой определенные основания, потому что это будет серьезный удар по нашим дипотношениям и де-факто полная заморозка отношений между Москвой и Вашингтоном. Госдеп опасается на это идти, несмотря на то что некоторые популисты в Конгрессе к этому призывают», — объяснил политолог.

Последствия для России

Сейчас США считают государствами-спонсорами терроризма четыре страны — Иран, Кубу, Сирию и КНДР. По данным Госдепартамента, они поддерживают международный терроризм, за что попадают под американские санкции. При этом решение могут отменить. Так, в разное время из списка исключали Ирак, Ливию, Южный Йемен, Судан, а также на некоторое время из него выбывала Северная Корея.

В США предлагают признать Россию страной-спонсором терроризма не только из-за спецоперации на Украине. Ранее американские сенаторы представили соответствующую резолюцию на имя госсекретаря Энтони Блинкена в которой упоминалась вторая чеченская война, а также поддержка сирийского правительства. При этом документ не имеет обязательного характера.

Помимо уже введенных ограничений против Москвы признание спонсором терроризма повлечет новые меры, утверждает Малек Дудаков.

«Если такое решение будет принято, то там будет целый набор секторальных санкций предпринят в отношении России, которые полностью попытаются закрыть ее экономику от западного мира. Плюс это будет ограничение на выдачу любых виз США для россиян», — сказал он.

Почему Латвия признала Россию спонсором терроризма, а США опасаются?

Сейм Латвии 11 августа признал Россию спонсором терроризма. В парламенте республики действия России в отношении населения Украины названы «целенаправленным геноцидом». При этом решение Риги не так значимо, как аналогичный шаг США, утверждает Малек Дудаков.

В каком случае США могут признать Россию спонсором терроризма?

В ближайшее время шансов, что США признают Россию спонсором терроризма, мало, полагает американист. Однако все может измениться в зависимости от развития конфликта на Украине.

«Я не думаю, что в краткосрочной перспективе есть опасность, что Россию признают страной-спонсором терроризма. В среднесрочной и долгосрочной перспективе все возможно, учитывая, что мы видим, как красные линии в наших отношениях постоянно сдвигаются», — заключил он.