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1 час назад

Посол России обвинил Эстонию в нарушении международного права

Lenta.ru

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24» выступил с обвинениями в адрес Эстонии из-за прекращения пропуска в страну россиян, имеющих эстонскую шенгенскую визу. По его словам, таким образом власти страны нарушают общепризнанные нормы и принципы международного права, сообщает ТАСС.

Посол России обвинил Эстонию в нарушении международного права
Фото: PixabayPixabay

«Существуют общепризнанные нормы и принципы международного права, которые запрещают любую дискриминацию граждан по таким признакам, как национальность, расовая принадлежность, гендерная принадлежность, религиозная принадлежность. Так вот, эстонская сторона своими действиями эти принципы, к сожалению, нарушает», — заявил дипломат.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал, что в Эстонии много говорят о демократии, однако нарушают ее принципы ограничением на въезд для россиян. По его мнению, Россия не должна предпринимать ответных мер в отношении эстонских граждан.

Политика,Сергей Цеков,Совет Федерации,
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