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1 час назад

Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты

Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин раскритиковал руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты. Об этом стало известно в четверг, 18 августа.

Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты
Фото: Администрация президента РФ / Сергей ГунеевАдминистрация президента РФ / Сергей Гунеев

В ходе совещания по судостроению президент подчеркнул, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины.

— Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м? — спросил Путин.

Рахманов ответил, что проблема касается головных заказов, когда строительство начинается, фактически без полных спецификаций. Он добавил, что в случае с Минобороны корпорация работает по ориентировочным ценам.

— А вот бюджетные правила, к великому сожалению, если мы говорим про суда Росморпорта или, например, в разговорах с частниками, всегда упираемся в две проблемы: мы на этапе формирования строительства этого заказа, не имея проекта, не можем мотивировано заявить, какая будет цена, а поскольку мы стараемся быть клиенториентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами, — цитирует главу ОСК РИА Новости.

Действия стран Запада наглядно продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные судостроительные технологии. Эту задачу глава государства обозначил как основную для достижения в области.

До этого Путин заявил, что нужно задать долгосрочные ориентиры развития судостроения. Заказы должны быть выстроены соответствующим образом, нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков, транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний.

Политика,Алексей Рахманов,Владимир Путин,Объединенная судостроительная корпорация,
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