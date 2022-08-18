Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты

Президент России Владимир Путин раскритиковал руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты. Об этом стало известно в четверг, 18 августа.
В ходе совещания по судостроению президент подчеркнул, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины.
— Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м? — спросил Путин.
Рахманов ответил, что проблема касается головных заказов, когда строительство начинается, фактически без полных спецификаций. Он добавил, что в случае с Минобороны корпорация работает по ориентировочным ценам.
— А вот бюджетные правила, к великому сожалению, если мы говорим про суда Росморпорта или, например, в разговорах с частниками, всегда упираемся в две проблемы: мы на этапе формирования строительства этого заказа, не имея проекта, не можем мотивировано заявить, какая будет цена, а поскольку мы стараемся быть клиенториентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами, — цитирует главу ОСК РИА Новости.
Действия стран Запада наглядно продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные судостроительные технологии. Эту задачу глава государства обозначил как основную для достижения в области.
До этого Путин заявил, что нужно задать долгосрочные ориентиры развития судостроения. Заказы должны быть выстроены соответствующим образом, нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков, транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний.