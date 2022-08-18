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14 минут назад

Чиновники из России получили посты в правительстве ДНР

Газета.Ru

Несколько российских чиновников назначены на руководящие должности в Донецкой народной республике, об этом сообщается на сайте правительства ДНР.

Чиновники из России получили посты в правительстве ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в соответствии с распоряжением главы кабмина Виталия Хоценко, на пост первого заместителя министра экономического развития ДНР назначен Владимир Зверков, который ранее занимал должность замдиректора департамента регионального развития Министерства экономического развития России.

Кроме того, советником председателя правительства назначен Рустам Мингазов, до этого работавший заместителем директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

Заместителем руководителя аппарата правительства республики стала Мина Ахвердиева, являвшаяся директором по информационной политике Северо-Кавказского федерального университета.

Также заместителями руководителя аппарата правительства стали бывший замглавы отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Денис Петкун и бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе Вадим Елизаров.

Ранее стало известно, несколько российских чиновников назначены на руководящие посты в Херсонской и Запорожской областях.

Политика,Вадим Елизаров,Виталий Хоценко,Минэкономразвития,Минпромторг,
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