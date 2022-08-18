В Совфеде отреагировали на возможное военное сотрудничество Турции и Украины

Фото: Murat Cetinmuhurdar /Turkish Presidential Press Office / Reuters Murat Cetinmuhurdar /Turkish Presidential Press Office / Reuters

Военное сотрудничество Турции и Украины

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Украинский лидер заявил, что на встрече во Львове обсудил с турецким коллегой военное сотрудничество двух стран. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Зеленского.

Мне кажется, что для России ничего нового в позиции президента Турции нет

Сергей Цеков, сенатор

«Это тема не новая, она все время была на повестке. Турция поставляет Украине Bayraktar ТВ2 (беспилотники — прим. "Ленты.ру"). Еще известно, что они достигли договоренностей в строительстве какого-то завода или фабрики по производству как раз Bayraktar», — рассказал Цеков.

Интересы Эрдогана

Сенатор уверен, что главные интересы для Эрдогана — это интересы Анкары. «Просто надо понимать Турцию, надо понимать конкретно Эрдогана. Он преследует свои интересы. Поэтому я допускаю, что были разговоры по военному сотрудничеству. Но я уверен, что президент Турции будет делать все для сохранения нормальных партнерских отношений с Россией и лично с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — добавил он.

Сергей Цеков объяснил, что в политике не все так однозначно. Она не имеет простого решения, а имеет множество нюансов, которые могут сопровождаться различными решениями, заявил он.

Просто надо понимать того или иного руководителя той или иной страны

Сергей Цеков, сенатор

«Мы понимаем эти действия Эрдогана. Мне кажется, что и Турция понимает наши действия. У нас есть много общего в понимании международной политики, есть и разногласия. Именно так мы и должны оценивать эту ситуацию. А в принципе, конечно, нужно дождаться официальных заявлений Турции и турецкого президента», — подытожил сенатор.