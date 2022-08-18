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14 минут назад

Москва ожидает от Еревана ответ на ноту после антироссийских вбросов

News.ru

Состоялась конструктивная беседа временного проверенного в делах посольства РФ с руководством МИД Армении, заявил на еженедельном брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, Москва ожидает от Еревана ответ на ноту после вбросов о том, что РФ якобы может быть причастна к взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу».

Москва ожидает от Еревана ответ на ноту после антироссийских вбросов
Фото: mfa.ammfa.am

Мы готовы подтвердить направление ноты в МИД Армении. В развитии сегодня состоялась конструктивная беседа временного проверенного в делах посольства РФ с руководством МИД Армении. Ожидаем ответ, — сказал Нечаев.

Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес структур РФ в причастности к взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». Ранее радикальная политическая группировка «Сасна црер» и ряд СМИ назвали Москву причастной к произошедшему. Некоторые армянские политики утверждали, что за взрывом могут стоять спецслужбы России, якобы даже заметен «почерк» ФСБ.

В МИД Армении направлена нота из-за обвинений в адрес РФ о причастности к взрыву в Ереване

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил версию о том, что взрыв и пожар в торговом центре могли возникнуть вследствие теракта. К такому выводу глава правительства пришел после оценки видеозаписи с места трагедии.

Политика,Никол Пашинян,Иван Нечаев,МИД России,ФСБ,
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