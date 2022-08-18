Москва ожидает от Еревана ответ на ноту после антироссийских вбросов

Состоялась конструктивная беседа временного проверенного в делах посольства РФ с руководством МИД Армении, заявил на еженедельном брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, Москва ожидает от Еревана ответ на ноту после вбросов о том, что РФ якобы может быть причастна к взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу».

Фото: mfa.am mfa.am

Мы готовы подтвердить направление ноты в МИД Армении. В развитии сегодня состоялась конструктивная беседа временного проверенного в делах посольства РФ с руководством МИД Армении. Ожидаем ответ, — сказал Нечаев.

Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес структур РФ в причастности к взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». Ранее радикальная политическая группировка «Сасна црер» и ряд СМИ назвали Москву причастной к произошедшему. Некоторые армянские политики утверждали, что за взрывом могут стоять спецслужбы России, якобы даже заметен «почерк» ФСБ.