Мэр Краснодара досрочно подал в отставку

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в отставку по собственному желанию, городская дума рассмотрит его заявление 19 августа. Об этом сообщает 93.ru.
Решение Алексеенко связано с планами перейти на другую работу, отмечает издание.
Телеведущий Владимир Соловьев ранее сообщил, что Алексеенко перейдет на руководящую должность в Харьковскую область - возглавит совет министров местной администрации.
Соловьев назвал это назначение «крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций» Алексеенко.
Ранее Краснодарский край взял шефство над Харьковской областью. Алексеенко рассказывал, что для этого была создана специальная рабочая группа, деятельность которой он будет координировать.