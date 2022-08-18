Мэр Краснодара досрочно подал в отставку

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в отставку по собственному желанию, городская дума рассмотрит его заявление 19 августа. Об этом сообщает 93.ru.

Фото: Официальный Интернет-портал Краснодара Официальный Интернет-портал Краснодара

Решение Алексеенко связано с планами перейти на другую работу, отмечает издание.

Телеведущий Владимир Соловьев ранее сообщил, что Алексеенко перейдет на руководящую должность в Харьковскую область - возглавит совет министров местной администрации.

Соловьев назвал это назначение «крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций» Алексеенко.