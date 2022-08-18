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44 минуты назад

Мэр Краснодара подал в отставку

Мария Иванова

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в отставку по собственному желанию, городская дума рассмотрит его заявление 19 августа. Об этом сообщает 93.ru.

Мэр Краснодара досрочно подал в отставку
Фото: Официальный Интернет-портал КраснодараОфициальный Интернет-портал Краснодара

Решение Алексеенко связано с планами перейти на другую работу, отмечает издание.

Телеведущий Владимир Соловьев ранее сообщил, что Алексеенко перейдет на руководящую должность в Харьковскую область - возглавит совет министров местной администрации.

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Соловьев назвал это назначение «крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций» Алексеенко.

Ранее Краснодарский край взял шефство над Харьковской областью. Алексеенко рассказывал, что для этого была создана специальная рабочая группа, деятельность которой он будет координировать.

Политика,Андрей Алексеенко,Владимир Соловьев,
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