Мэр Краснодара досрочно подал в отставку

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном сложении своих полномочий по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение председателя городской Думы Веры Галушко о созыве внеочередного заседания. Сообщается, что парламент рассмотрит вопрос об отставке главы города 19 августа.

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В связи с поступлением в городскую Думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередной заседание городской Думы Краснодара седьмого созыва 19 августа в 10:00, — говорится в документе.

Накануне Telegram-канал «Соловьев Live» сообщал, что Алексеенко может занять должность председателя Совета министров администрации Харьковской области. Подчеркивается, что политик имеет большой послужной список и отличается жесткостью и дисциплинированностью.