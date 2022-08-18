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1 час назад

Мэр Краснодара досрочно подал в отставку

News.ru

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном сложении своих полномочий по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение председателя городской Думы Веры Галушко о созыве внеочередного заседания. Сообщается, что парламент рассмотрит вопрос об отставке главы города 19 августа.

Мэр Краснодара досрочно подал в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В связи с поступлением в городскую Думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередной заседание городской Думы Краснодара седьмого созыва 19 августа в 10:00, — говорится в документе.

Накануне Telegram-канал «Соловьев Live» сообщал, что Алексеенко может занять должность председателя Совета министров администрации Харьковской области. Подчеркивается, что политик имеет большой послужной список и отличается жесткостью и дисциплинированностью.

Свой трудовой путь Алексеенко начал с должности инженера по техническому надзору на заводе. Успел поработать в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу.

Политика,Вера Галушко,Андрей Алексеенко,Госдума,
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