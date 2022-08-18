Кремль анонсировал встречу Путина и Токаева

Кроме того, добавили в Кремле, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

В предыдущий раз президенты лично встречались в июне в Санкт-Петербурге, тогда Токаев принял участие в пленарной сессии ПМЭФ. При этом в июле лидеры России и Казахстана провели телефонный разговор, в котором подтвердили настрой на последовательную реализацию проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.