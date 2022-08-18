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26 минут назад

Путин и Токаев проведут встречу 19 августа в Сочи

ТАССиещё 6

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретятся 19 августа в Сочи, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Кремль анонсировал встречу Путина и Токаева
Фото: ТАССТАСС

"В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Кремле, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

В предыдущий раз президенты лично встречались в июне в Санкт-Петербурге, тогда Токаев принял участие в пленарной сессии ПМЭФ. При этом в июле лидеры России и Казахстана провели телефонный разговор, в котором подтвердили настрой на последовательную реализацию проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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