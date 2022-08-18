Захарова высказалась о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подготовку Киева к провокации на Запорожской АЭС ядерным шантажом. В эфире канала «Соловьев Live» на отметила, что действия украинских властей — прямая угроза ядерной энергетике.

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Напомним, что ранее в Минобороны РФ рассказали о подготовке киевского режима к провокации на Запорожской АЭС во время посещения Львова генсеком ООН Антониу Гутерришем. По информации ведомства, Украина собирается нанести артиллерийские удары системе охлаждения или складу радиоактивных отходов, возложив вину за произошедшее на российские войска.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины сосредотачиваются в районе АЭС, чтобы зафиксировать последствия провокации и продемонстрировать усилия в ликвидации аварии. В частности, в районе Запорожья развертываются посты радиационного наблюдения.