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1 час назад

В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

ТАСС

Дальнейшее развитие событий на Украине и вокруг нее во многом зависит от конкретных результатов предстоящей встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу Зеленского и Эрдогана
Фото: ТАССТАСС

"Будем внимательно следить за предстоящей встречей во Львове Гуттереша, Эрдогана и Зеленского. В ней важны будут не только слова, заявления и эмоции, но прежде всего конкретика, от которой во-многом зависит дальнейшее развитие событий на Украине и вокруг нее", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он считает, что пока все выглядит "как-то загадочно, начиная с маршрута поездки генсека ООН, тематики обсуждений". "По-прежнему абсолютно непонятно почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС на фоне растущей озабоченности в мире киевскими провокациями вокруг атомной станции. Итак, будем ждать результатов", - добавил Карасин.

Президенты Украины и Турции и генеральный секретарь ООН проведут в четверг трехстороннюю встречу во Львове. Как ранее заявляли стороны, они планируют обсудить различные аспекты украинского урегулирования, в том числе проблему вывоза продовольствия из черноморских портов этой страны.

Это первая их встреча в подобном формате.

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