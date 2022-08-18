В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу Зеленского и Эрдогана

"Будем внимательно следить за предстоящей встречей во Львове Гуттереша, Эрдогана и Зеленского. В ней важны будут не только слова, заявления и эмоции, но прежде всего конкретика, от которой во-многом зависит дальнейшее развитие событий на Украине и вокруг нее", - написал сенатор в своем Telegram-канале.