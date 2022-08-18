В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу Зеленского и Эрдогана

Дальнейшее развитие событий на Украине и вокруг нее во многом зависит от конкретных результатов предстоящей встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Будем внимательно следить за предстоящей встречей во Львове Гуттереша, Эрдогана и Зеленского. В ней важны будут не только слова, заявления и эмоции, но прежде всего конкретика, от которой во-многом зависит дальнейшее развитие событий на Украине и вокруг нее", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он считает, что пока все выглядит "как-то загадочно, начиная с маршрута поездки генсека ООН, тематики обсуждений". "По-прежнему абсолютно непонятно почему эксперты МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС на фоне растущей озабоченности в мире киевскими провокациями вокруг атомной станции. Итак, будем ждать результатов", - добавил Карасин.
Президенты Украины и Турции и генеральный секретарь ООН проведут в четверг трехстороннюю встречу во Львове. Как ранее заявляли стороны, они планируют обсудить различные аспекты украинского урегулирования, в том числе проблему вывоза продовольствия из черноморских портов этой страны.
Это первая их встреча в подобном формате.