«Многие спрашивают, приедет ли Лавров»

Россия вновь поднимает вопрос выдачи виз США членам делегации, чтобы те могли посетить ГА ООН. Сессия состоится уже в сентябре. Хотя американская сторона и обязана давать возможность всем официальным представителям стран ООН посещать мероприятия организации, на практике это не всегда выполняется. В Совфеде и Госдуме считают, что риск невыдачи виз российской делегации во главе с Сергеем Лавровым «немалый».

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18 августа посол России в США Анатолий Антонов посетит Госдеп. Он подчеркнул, что основной темой разговора с американскими дипломатами станет выдача виз членам российской делегации на Генассамблею ООН. Мероприятие пройдет с 20 по 26 сентября.

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Главой делегации назначен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", – сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, многие обращаются к российским дипломатам с вопросом о том, приедет ли Лавров в Нью-Йорк.

"Поэтому можно с уверенностью сказать, что многие хотели бы увидеть Сергея Викторовича на Генассамблее ООН. Напомню о недавних поездках министра в Азию, Африку: там его ждали, просили о встрече", – добавил посол РФ в США.

В ответ на это заявление в международной организации заявили, что продолжат содействовать в выдаче делегатам американских виз.

"Мы всегда работаем c тем, чтобы содействовать выдаче виз всем тем, кому необходимо посетить мероприятия ООН, и мы будем продолжать это делать", – заявил в комментарии РИА "Новости" заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

В конце февраля этого года Вашингтон в рамках санкций против российского министра запретил ему въезд в США. Кроме того, рестрикции предполагают заморозку активов в США, а также запрещают вести бизнес с фигурантами "черного списка".

В МИД России заявили, что санкции против Лаврова нелегитимны, а у министра нет счетов в банках других стран. Помимо этого, американские власти не имеют права препятствовать представителям и должностным лицам стран-участниц ООН, если те хотят приехать на мероприятия организации. Соответствующее соглашение было заключено между ООН и США как страной-хозяйкой штаб-квартиры в 1947 году. Но на практике американские дипломатические службы выдают визы не всем делегатам стран ООН.

В Совфеде России считают, что очередной отказ во въезде в США не станет неожиданностью для Москвы. Такое мнение в разговоре с "Известиями" выразил сенатор Григорий Красин, который вошел в состав российской делегации на ГА ООН:

"Это будет грубым нарушением [Вашингтона] взятых на себя обязательств. Но в нынешней ситуации ничего удивительного не будет, потому что американцы уже преодолели очерчивающую линию здравого смысла и международного права".

Другой член делегации – депутат Госдумы Леонид Слуцкий – считает, что риск невыдачи виз "немалый", а сенатор Константин Косачев и вовсе уверен, что надеяться на обязательства США не стоит, так как "американцы себя не только в этой ситуации, но и во многих других проявили как сторона, непредсказуемая в своих действиях".

Вопрос выдачи виз российским делегатам на ГА ООН поднимался еще в начале месяца. 5 августа Лавров заявил, что ранее отправил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо о несоблюдении США своих обязанностей страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. По его словам, Гутерриш обязан добиваться от американской стороны, чтобы "она вела себя прилично". В тот же день стало известно, что генсек ООН уже обсудил с Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд эту проблему.